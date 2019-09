Ecomob Expo Village 2019 a Pescara: eventi ed espositori del settore green al Porto Turistico

Tre giorni di eventi dedicati alla mobilità sostenibile, cicloturismo ed ecologia ambientale al Porto Turistico di Pescara dal 13 al 15 settembre 2019, con l'evento "Ecomob Expo Village". Un appuntamento importante che richiamerà ospiti ed espositori da tutta Italia.

L'evento è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dalla camera di commercio di Pescara - Chieti, oltre a tre importanti aziende come Repower, Ikea e Mario De Cecco. Nel village ci saranno laboratori, workshop, dimostrazioni ed anche momenti e spazi dedicati ai più piccoli per le tematiche green.

Lido Legnini, vice presidente della camera di commercio:

L’Italia intende adoperarsi sui temi della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile, orientando le proprie strategie verso un sistema produttivo di economia circolare caratterizzata dalla cultura del riciclo e dalla dismissione definitiva della cultura del rifiuto. In questo ambito, istituzioni ed imprese devono lavorare in squadra per produrre nuova energia per l’economia ed il lavoro"

Nell’area eventi del Porto Turistico Marina di Pescara troveranno spazio prodotti, esperienze, informazioni, divertimento, laboratori e tante attività anche per i più piccoli, il tutto pensato per sensibilizzare i visitatori all’orientamento green, come dimostrato dagli ospiti di questa seconda edizione.