Corso di micologia a Pescara dal 16 marzo, ecco come partecipare

Un corso di micologia utile al rilascio (24 ore) o al rinnovo (6 ore) del tesserino regionale necessario per la raccolta dei funghi epigei spontanei, previsto dall’articolo 3 bis dalla legge regionale 8/11/2006 numero 34.

È quello che organizza l'Amep (associazione micologica ecologica pescarese)-Associazione di Promozione Sociale.

Oltre alle lezioni in aula, sono previste 10 ore di lezioni sul campo, funghi dal vero, con raccolta e determinazione in occasione delle 2 uscite a funghi in programma.

«La scoperta di questo affascinante e misterioso “Mondo dei Funghi”», dicono dall'associazione, «sarà l’inizio di un viaggio che porterà alla conoscenza ed al rispetto della Natura, perché solo attraverso la conoscenza diretta si può giungere ad una protezione consapevole». L'inizio del corso è fissato alle ore 17 del 16 marzo e le lezioni, tenute da micologi (direttore del corso è Nino Tieri), si terranno nella sede del Dopolavoro Ferroviario in corso Vittorio Emanuele 257 a Pescara.

Per iscrizioni e informazioni si può scrivere a segreteria@amep.it.o telefonare a Nino Tieri al numero 3478498740 o Antonio Romano al numero 3383800489.