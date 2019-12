Anche a Città Sant'Angelo arrivano le borracce in alluminio per gli alunni delle scuole - FOTO

Svolta "green" anche per le scuole di Città Sant'Angelo. L'amministrazione comunale, infatti, ha donato a tutti gli alunni delle scuole cittadine una borraccia in alluminio. Sono 1.600 i pezzi che, in occasione del Natale, sono stati donati agli studenti per scoraggiare l'uso di bottiglie e della plastica monouso all'interno degli edifici scolastici.

La raccolta differenziata, fa sapere l'amministrazione comunale angolana, è arrivata al 65% grazie anche al lavoro fatto dalla società Ambiente con la sensibilizzazione della popolazione all'utilizzo di materiali alternativi alla plastica monouso, e fra questi ci sono le borracce in alluminio, iniziativa fortemente voluta dal sindaco Perazzetti.

Anche a Moscufo l'amministrazione comunale ha avviato un progetto simile, con la donazione delle borracce agli alunni delle scuole comunali.