Università telematiche: come iscriversi e cosa sapere

Le università telematiche riconosciute dal Miur in Italia sono 11. È possibile, dunque, conseguire una laurea valida e riconosciuta nel nostro Paese anche online, iscrivendosi a uno degli atenei validati dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca.

Se state pensando che potrebbe essere una buona alternativa, la migliore per voi che non potete o volete seguire un corso in un’università tradizionale, vi sveliamo alcuni dettagli e informazioni che possono tornarvi utili.

Perché iscriversi alle università telematiche?

Il più delle volte si effettua questa scelta perché non si ha modo di recarsi periodicamente a un ateneo fisico per seguire le lezioni. Le ragioni sono personali e non discutibili. Per cui si può comunque conseguire la laurea, seguendo i corsi e sostenendo gli esami ma direttamente online.

Un altro motivo è il tempo: chi per lavoro, chi per impegni familiari e chi per altre motivazioni, non si ha il tempo necessario per andare in facoltà, per fare lunghe file in segreteria e parlare con professori e tutor durante i loro orari di ricevimento.

Le università telematiche riconosciute in Italia

Sono 11, come anticipato. Ecco quali:

Pegaso Università Telematica, tra le più famose. Offre corsi universitari triennali e specialistici ma anche master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e alta formazione. Tra i corsi tra cui è possibile scegliere ci sono giurisprudenza, scienze dell’educazione e formazione, scienze motorie ed economia aziendale Università Telematica Internazionale Uninettuno, con un’offerta formativa composta da corsi di beni culturali, psicologia e scienze delle comunicazioni ma anche economia e giurisprudenza. Propone anche master post laurea e corsi di aggiornamento professionale Università degli Studi Guglielmo Marconi, con corsi in economia, giurisprudenza, lettere, scienze della formazione, scienze politiche e scienze e tecnologie applicate Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza Università San Raffaele Università Mercatorum Università degli Studi E-Campus Università degli Studi Giustino Fortunato Italian University Line Università Leonardo Da Vinci

Università telematiche a Pescara

Anche se sono telematiche, queste università hanno comunque delle sedi fisiche, tra cui anche a Pescara. Tra queste troviamo E-Campus, in corso Umberto I, 103, mentre all’indirizzo Largo Gardone Riviera, ossia all’Aurum, trovate l’UniPegaso. In più nella nostra città c’è la sede dell’Università Niccolò Cusano, in corso Manthonè, 83.

