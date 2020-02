Università private in Italia: quali sono e dove si trovano

Quando si deve scegliere il proprio percorso accademico, bisogna prendere in considerazione quale istituto frequentare. Oltre alle pubbliche, ci sono tante università private in Italia da valutare per la propria formazione.

Perché scegliere un ateneo privato? Un ragazzo delle superiori dovrebbe effettivamente porsi questa domanda prima di selezionare l’università migliore per sé. In genere la scelta è basata sulle possibili offerte e sbocchi professionali, il livello di preparazione, la vicinanza a casa e ovviamente la retta, che è certamente più alta rispetto a quella delle università pubbliche italiane.

Le differenze tra università pubblica e privata

Le università private nel nostro Paese si dividono in tre categorie principali: università non statali promosse da enti pubblici; università non statali promosse da enti privati; università non statali telematiche. All'interno di queste tre categorie, ci sono le università legalmente riconosciute dal Miur, per cui si hanno:

97 istituzioni universitarie, di cui 67 sono statali;

19 università non statali;

11 università non statali telematiche.

Università private: indirizzo Medicina

Se si vuole studiare Medicina, queste sono le università private italiane:

Università Cattolica del Sacro Cuore;

Università Vita-Salute San Raffaele;

Saint Camillus International University of Health Sciences;

Humanitas Univesity;

Università Campus Bio-Medico.

A Roma, invece, si trovano queste università:

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Giulio Carli";

Libera Università Maria Santissima Assunta;

SSML Gregorio VII;

Università degli Studi Internazionali di Roma;

Università degli Studi Link Campus University;

Università Europea di Roma.

A Milano, oltre la Cattolica:

Libera università di lingue e comunicazione IULM;

Università commerciale Luigi Bocconi.

A Napoli, invece:

Suor Orsola Benicasa.

A Torino:

Istituto d'Arte Applicata e Design IAAD;

ESCIP Europe;

International University College of Turin;

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Altre università private in Italia:

Libera Università Mediterranea Jean Monnet (Bari);

Università Carlo Cattaneo LIUC (Varese);

Istituto Universitario Salesiano di Venezia IUSVE.

Per quanto riguarda le università private telematiche, invece, troviamo: