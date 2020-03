Laurea online in psicologia: è ancora possibile

L’ex ministro Fioramonti lo scorso anno vietava la laurea online in psicologia, bloccando dunque il percorso accademico nelle università telematiche. Il decreto ministeriale del 23 dicembre 2019, che sarebbe dovuto entrare in vigore dall’anno accademico 2020/2021 è però stato bloccato.

È ancora possibile, dunque, conseguire il titolo di laurea in psicologia, sia per quanto riguarda i corsi triennali (scienze dell’educazione, scienze e tecniche psicologiche, servizio sociale), sia magistrali (psicologia e scienze pedagogiche).

Nulla di fatto, dunque. Le università telematiche continueranno a formare aspiranti e futuri psicologi e tutte le figure professionali collegate a tale indirizzo.

Il decreto, bloccato lo scorso 24 febbraio 2020, aveva suscitato indignazione e panico tra gli studenti dei vari corsi universitari online.

Ricordiamo che al momento le università telematiche vantano un crescente numero di iscritti: negli ultimi 10 anni ha visto crescere gli iscritti da 20mila a 82mila e i laureati da 2mila a 13mila.

A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento indicato in oggetto, lo scrivente Dicastero ha provveduto al ritiro del Decreto ministeriale 23 dicembre 2019, n. 1171. Pertanto, in tema di programmazione triennale relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui all'allegato 3 del Decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, continueranno ad applicarsi le disposizioni normative attualmente vigenti in materia.