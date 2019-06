Laurearsi dopo i 40 anni: quale facoltà scegliere?

Chi vuole approfondire le proprie conoscenze, può farlo da autodidatta oppure può seguire un corso e magari laurearsi dopo i 40 anni. L’iscrizione all’università, infatti, non presenta alcun limite di età, quindi possono iscriversi i neodiplomati e anche chi ha superato gli anta. C’è chi lo fa per hobby, per conoscenza personale e chi invece vuole apprendere nozioni nuove per cimentarsi in un settore lavorativo diverso da quello conosciuto fino ad allora.

Volete provare anche voi? Scoprite quali sono i migliori corsi e le facoltà dove iscriversi per conseguire la laurea dopo i 40 anni.

Come scegliere il corso di laurea dopo i 40 anni?

Innanzitutto è importante conciliare i propri orari con quelli dell’università. Probabilmente superati i 40 anni si ha un lavoro, una famiglia e degli impegni improrogabili, quindi è consigliabile scegliere un corso di laurea che non richieda la frequenza obbligatoria.

Alcuni atenei prevedono delle formule agevolate per chi studia e lavora. In alternativa potete valutare le iscrizioni part-time all’università, così vi garantirete anche tasse agevolate e un maggior tempo “in corso” per poter dare gli esami.

Chi è in cerca di un nuovo lavoro, magari vuole cambiare settore, dovrà informarsi su quelli che sono i profili più richiesti, i mestieri che vanno di più al momento e in futuro, così da scegliere l’università giusta, tenendo anche conto delle proprie conoscenze e dei propri limiti.

È consigliabile, inoltre, preferire la laurea triennale, per scandire bene i tempi, ed eventualmente valutare in seguito la magistrale e specializzarsi in un determinato campo.

Altro punto da prendere in considerazione, è la distanza. Dopo i 40 anni è consigliabile iscriversi a un’università vicina e facilmente raggiungibile. Nel nostro territorio potrete iscriversi all’Università D’Annunzio, che vanta una buona offerta formativa.

Università telematiche

Un’altra buona opzione è quella di iscriversi a una delle università telematiche che offrono corsi online in Italia. In questo modo sarà più facile conciliare i propri impegni con lo studio. Tra quelle che hanno sede a Pescara, vi segnaliamo UniPegaso e UniCusano.

