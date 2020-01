Inps e master universitari: i nuovi contributi per il 2020

Da oggi, 9 gennaio 2020, a partire dalle ore 12, sarà possibile inviare la propria domanda, per accedere ai nuovi contributi per i master universitari previsti da Inps e Sna per il 2020.

Il concorso è destinato a tutti coloro che partecipano per l’anno accademico 2019-2020 a master universitari “executive” e a master per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Inps e Sna (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) hanno indetto il concorso per garantire una più alta formazione e l’adeguato aggiornamento professionale qualificato

Per accedere alla prestazione Inps bisogna essere dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Per il beneficio di Sna, invece, è necessario essere in servizio in una delle amministrazioni pubbliche indicate nel bando.

Ricordiamo che la domanda si potrà presentare esclusivamente per via telematica.

A questo link il documento del bando di concorso.