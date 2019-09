I ragazzi vogliono un lavoro sicuro: ecco le facoltà preferite dai neodiplomati

Abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione negli ultimi dieci anni: le facoltà preferite dagli studenti universitari sono nettamente cambiate. I neodiplomati hanno modificato le loro scelte adeguandosi alle reali richieste che arrivano dal mondo del lavoro.

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione la facoltà preferita e con più numeri di iscritti di quest’anno è Economia, che vanta circa 46mila immatricolazioni.

Il secondo gradino del podio è occupato da Ingegneria industriale e dell’informazione che vanta “solamente” 38mila iscrizioni, mentre al terzo posto troviamo tutte le facoltà del settore medico-sanitario, perlopiù a numero chiuso.

Perché si parla di netto cambiamento? Rispetto a 10 anni fa, in effetti, la situazione è notevolmente mutata. La maggior parte delle iscrizioni erano destinate a Giurisprudenza e Architettura, che oggi vedono ridotto il numero di immatricolazioni, rispettivamente del 35% e del 50%.

Le migliori facoltà per trovare lavoro

Per trovare lavoro, stando ai dati diffusi da Almalaurea, c’è grande richiesta di ingegneri. Coloro che si laureano in Ingegneria possono collocarsi con più facilità; il tasso di occupazione è pari al 92%. A seguire troviamo i laureati in Economia e Statistica e Medicina.

Le università con più iscritti

Non sono in Abruzzo le università con più iscritti. Le più affollate, in ordine, sono: La Sapienza di Roma, l’Università di Bologna e la Federico II di Napoli.

Altri dati

Rispetto a qualche anno fa le università telematiche hanno decisamente preso piede. La Napoli Pegaso è quella che ha il maggior numero di studenti.

Oltre agli italiani che vogliono studiare all’estero, l’altro dato interessante è il numero di studenti stranieri che studiano in Italia, anche a Pescara. Sono circa 15mila gli universitari non italiani, che arrivano da Romania, Albania, Cina e Marocco e scelgono le facoltà di Economia, Medicina e Ingegneria.

Iscrizione all'università: i manuali più venduti sul web

Quale università? Anno accademico 2019-2020. Guida completa agli studi post-diploma

Dall'Università al Lavoro 2: Una scelta consapevole per costruire il tuo futuro. Guida all'Università 2019/2020

Prima Di Iniziare l'Università: Tutto quello che devi sapere per evitare i gravissimi errori che il 99% degli studenti commette fin dai primi mesi

Come Laurearsi Velocemente e con Voti Alti: anche se non puoi seguire tutte le lezioni e senza rinunciare alla tua vita sociale