Coursera: per seguire da casa i corsi delle migliori università del mondo

Non in tutte le città c’è l’università. A Pescara abbiamo le facoltà della D’Annunzio, ma il ventaglio non è ricchissimo. Se volete seguire un corso di laurea ma non avete la possibilità di spostarvi, ecco che in vostro aiuto arriva Cousera! Piattaforma digitale disponibile in diverse lingue, Coursera propone lezioni di docenti importanti, tra cui anche premi Nobel, tenute nelle facoltà e delle università migliori al mondo, da Yale alla Bocconi.

Vediamo meglio nel dettaglio come funziona.

Tante università, un’unica piattaforma

La formazione online che contraddistingue Coursera si chiama Massive Open Online Courses (Moc).

Chi ha sempre sognato di andare all’estero a studiare, ora potrà farlo senza spostarsi, perché su Coursera troverete corsi di economia, ingegneria e politiche sociali, ad esempio, oltre 2700 corsi universitari di ogni tipologia erogati da più di 150 università di tutto il mondo.

Tra gli istituti presenti nel ventaglio di scelta troviamo Yale, Stanford, Princeton, California Institute of Technology, i migliori college di Londra e le università italiane come La Sapienza, Bocconi e Politecnico di Milano.

I corsi di Coursera: come funzionano?

La piattaforma essendo digitale eroga video lezioni alle quali possono partecipare tutti, anche chi ha scelto di prendere la laurea dopo gli anta. Le lezioni sono disponibili in varie lingue, tra cui l’italiano. Oltre ai corsi semplici potete seguire specializzazioni e master.

I prezzi

È bene sapere che molti dei corsi di Cousera sono gratis, motivo per cui è ancor più stuzzicante iscriversi alle lezioni. Per ottenere un certificato finale, però, dovrete accedere ai corsi a pagamento e i prezzi partono da 30 euro.

Una volta terminato il percorso di studi, si ottiene un attestato di laurea che, tuttavia, non è legalmente riconosciuto in Italia, almeno per ora, ma molto apprezzato dalle aziende, quindi inserite le specializzazioni nel vostro curriculum vitae.

