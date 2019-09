Come fare per studiare all’estero: informazioni e consigli

Come fare per studiare all’estero? Se si vuole intraprendere un percorso di studi non in Italia ma in un altro Paese, è possibile farlo e le possibilità sono tantissime. Molto dipende dalle proprie aspettative, da ciò che si desidera fare e come. Infatti si può studiare all’estero dopo il diploma iscrivendosi in un’università straniera, oppure seguire dei corsi di formazione, spesso di lingua, che hanno una durata certamente più breve.

In ogni caso bisogna raccogliere tutte le informazioni possibili per arrivare preparati al momento della scelta.

Come studiare all’estero durante le superiori

Chi è iscritto a una scuola superiore, potrà studiare all’estero per un anno, un semestre o un periodo minore. Bisogna in questo caso scegliere una famiglia ospitante o trovare da sé un alloggio, anche all’interno di un college. Per saperne di più sulle eventuali possibilità, bisogna fare riferimento alla segreteria della propria scuola superiore a Pescara.

Come studiare all’estero dopo il diploma

Una volta conseguito il diploma, è possibile recarsi all’estero per studiare durante l’università. Ci si può iscrivere a una straniera oppure optare per un programma di studio ad hoc. Il più noto è l’Erasmus + (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), che offre ogni anno un bando a cui possono partecipare tutti gli studenti europei. L’Erasmus dà la possibilità allo studente universitario europeo di effettuare in un’università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università, per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi.

Per saperne di più, potete consultare il sito Erasmusplus.it e richiedere le dovute spiegazioni al personale di segreteria del vostro ateneo.

Come studiare all’estero fuori dall’Europa

Chi vuole formarsi fuori dal continente europeo, scegliendo ad esempio l’America, dovrà innanzitutto consultare il sito dell’università di riferimento per raccogliere tutte le informazioni sul processo di ammissione. Ogni università americana stabilisce i propri criteri di ammissione e selezione. Una volta scelta la meta, controllate che ci siano borse di studio adatte a voi.

Studiare all'estero: i libri più venduti sul web

Espatriati made in Italy: Una guida per lavorare, studiare e vivere all'estero

Impara l'inglese in un mese

Come Imparare lo Spagnolo in 30 Giorni, Metodo Veloce e Divertente!