Quale università scegliere? Guida alla facoltà giusta per trovare lavoro

Uno studente prossimo a diplomarsi può percorrere due strade: cercarsi un lavoro con le competenze acquisite o proseguire gli studi e iscriversi all’università. Nel caso in cui è l’opzione numero due a tentarvi, allora fareste bene a capire qual è la facoltà migliore per voi e per trovare lavoro oggi.

Per poter scegliere l’università giusta bisogna tener conto di alcune variabili, fattori importanti per la buona riuscita accademica con conseguente soddisfazione post-laurea.

Predisposizioni e interessi

Ognuno di noi è bravo in qualcosa, ha delle passioni e degli interessi che sono maturati negli anni. Di questi è importante tenerne conto così da poter studiare e fare poi il lavoro dei propri sogni. Se riuscirete a frequentare la facoltà più in linea con le vostre predisposizioni, sicuramente riuscirete nell’impresa e vi sentirete realizzati.

Non sapete in cosa siete particolarmente bravi? Niente paura, esistono i test attitudinali che vi mostreranno in cosa eccellete.

L’università migliore per trovare lavoro oggi

Uno dei fattori più importanti da verificare è quello dello sbocco occupazionale. Dovete scegliere una facoltà che vi garantisca di diventare quello che avete sempre desiderato e fare un mestiere in cui siete – o vi considerate - davvero bravi.

Ovviamente molto fa anche la richiesta da parte delle aziende: per questo motivo è consigliabile visitare il sito Almalaurea per verificare quali sono i mestieri più attuali oggi e quali le facoltà che possono fornirvi la giusta preparazione per avere le carte in regola nel mondo del lavoro.

La scelta della sede universitaria

Se l’università che avete scelto si trova in un’altra città o regione, dovete tenere conto del fattore spostamento. Potete muovervi senza problemi o trasferirvi lontano dalla vostra abitazione? Se sì, diventerete studenti fuori sede, per i quali sono previste diverse agevolazioni.

In caso contrario fareste bene a valutare che percorsi accademici seguire nelle facoltà a voi vicine.

Università di Pescara: l’offerta formativa

L’università di Pescara è la D’Annunzio e ha sede anche a Chieti. Nella nostra città ci sono dei poli distaccati dove è possibile seguire diversi corsi accademici per conseguire la laurea triennale, magistrale, corsi a cicli unici e fare dei master universitari.

A questo link potrete vedere l’offerta formativa proposta nella nostra città dall’UDA.

