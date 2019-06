Test d’ingresso all’università: come prepararsi per superarli

Una volta ottenuto il diploma, per entrare in un buon ateneo, bisogna studiare a fondo per superare la prima prova. Come prepararsi ai test di ingresso all’università? Munitevi di calma, pazienza e soprattutto tanta disciplina e voglia per trascorrere una bella estate, senza trascurare divertimento e relax, ma anche per arrivare pronti alla fatidica data X.

Vediamo come superare i test di ingresso universitari, ovvero tutti i passi da seguire per arrivare preparatissimi al giorno dell’esame di ammissione.

Test di ingresso universitari: cose da sapere

Per arrivare prontissimi, bisogna innanzitutto conoscere le informazioni principali, ovvero data del test di ingresso all’università prescelta, procedura per iscriversi alla prova di ammissione ed eventuali caratteristiche note.

Per quest’ultimo punto, possono tornarvi utili i social, in particolar modo i gruppi universitari su Facebook, dove potrete trovare domande e risposte proprio sui test di ingresso e porne voi stessi una o più, per togliervi qualche dubbio.

Una volta capito come funziona, bisogna passare all’azione, stabilire dunque orari di studio quotidiani, tabella di marcia e obiettivi finali.

Manuali ed esercitazioni per test di ingresso universitari

Anche se i libri delle superiori possono essere utili, non bastano per prepararsi ai test di ingresso.

Per questo motivo è consigliabile acquistare manuali specifici, realizzati da case editrici, che si dedicano esclusivamente alla pubblicazione di manuali ad hoc e che propongono dei kit, che comprendono manuale di teoria, eserciziario con centinaia di domande risolte e commentate, prove di verifica e raccolta di migliaia di domande ufficiali con tutte le soluzioni.

All’interno dei kit troviamo inoltre informazioni dettagliate sui test e sui criteri di selezione, con utili suggerimenti su come affrontare con successo la prova, dall’uso del tempo a disposizione alle strategie risolutive fino alla gestione delle domande più difficili.

In più per prepararsi al meglio, potete anche seguire dei corsi di preparazione specifici, spesso organizzati proprio dagli atenei. Altri, invece, sono realizzati da istituti privati.

Ad ogni modo è molto utile esercitarsi con i vecchi test di ammissione, che potete reperire facilmente online.

