Università: è possibile iscriversi in ritardo?

Ogni ateneo prevede un limite massimo di tempo per immatricolarsi. Ma come iscriversi all’università in ritardo? In teoria non è concesso poter accedere all’anno accademico, quindi lezioni, laboratori ed esami, se fuori tempo massimo. Eppure alcune università offrono questa possibilità.

La differenza sostanziale sta tra le facoltà ad accesso programmato e tra quelle a numero aperto.

Facoltà a numero chiuso

Per accedere a una facoltà a numero chiuso bisogna sostenere e superare un test di ingresso. La data della prova di ammissione è stabilita non dall’università ma dal Ministero dell’Istruzione. In queste facoltà ad accesso programmato non è possibile iscriversi mai liberamente, tantomeno se si è in ritardo. L’unica cosa che si può fare è immatricolarsi in una facoltà che proponga un percorso di studi simile o affine, così da farsi convalidare gli esami l’anno successivo a quella a numero chiuso.

Facoltà a numero aperto

Nella facoltà a libero accesso, se superati i limiti di tempo, è comunque possibile iscriversi. In questo caso è l’università stessa, e non il MIUR, a decidere modalità, tempi e costi. In genere le iscrizioni si chiudono tra settembre e ottobre; superato questo periodo alcuni atenei permettono comunque l’iscrizione, ma solo dietro pagamento di una sovrattassa e l’approvazione da parte del Rettore.

