Se bambini e ragazzi indossano zaini pesanti per andare a scuola, bisogna intervenire per alleggerire il carico e non compromettere la loro schiena. Tra soluzioni, consigli e normativa, è necessario trovare la giusta via di mezzo per permettere agli studenti più piccini di avere con loro tutto il materiale utile ma anche di sopportare un peso congruo.

Problemi di scoliosi, cifosi o anche semplicemente un comune mal di schiena, spesso preso sottogamba, manifestano che il carico dello zaino scolastico è davvero troppo pesante. Per evitare che il carico sia esagerato, è possibile ricorrere a dei trucchetti, come quello di acquistare uno zaino-trolley da scuola, da trascinare, anche se non totalmente capace di evitare danni di postura.

5 soluzioni per evitare gli zaini pesanti a scuola