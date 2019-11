Le migliori scuole superiori del 2019 secondo Eduscopio

È finalmente online la nuova classifica delle scuole superiori migliori 2019 secondo Eduscopio e, tra queste, ci sono anche gli istituti di Pescara. Il portale, realizzato dalla Fondazione Agnelli, permette di orientarsi nella scelta del miglior percorso scolastico, filtrando le scuole superiori pescaresi per indirizzo (liceo classico, scientifico, tecnico e altri).

Eduscopio 2019/2020 è, dunque, un utile strumento per i ragazzi di terza media, che sono alla prese con la scelta del proprio percorso scolastico, che li condurrà al conseguimento del diploma. Ed è utile anche ai genitori, affidatari e tutori, per aiutare i propri ragazzi.

Per stabilire la qualità di un istituto, Eduscopio 2019 utilizza le performance degli studenti al primo anno di università per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa della scuola da cui essi provengono. A partire da questi dati vengono realizzati degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio analizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università.

Inoltre per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica se hanno trovato un’occupazione, in quanto tempo hanno ottenuto un contratto e se il lavoro è in linea con gli studi compiuti.

Un progetto decisamente complesso con oltre 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Per consultare le classifiche di Eduscopio 2019 e scoprire quali sono le migliori scuole superiori di Pescara e della provincia basta collegarsi al sito Internet Eduscopio.it, selezionare il tipo di scuola che si vuole frequentare (con uno sbocco universitario o verso il mondo del lavoro), inserire i dati richiesti dal portale e selezionare, infine, la provincia di residenza.

Una procedura semplice e veloce, con un’interfaccia che consente rapidamente di scoprire le migliori scuole delle varie province.

