Tutto sulle scuole superiori militari, dove si trovano e come iscriversi

Avete mai sentito parlare delle scuole superiori militari? Nella nostra zona non ce ne sono, ma, chi vuole, può presentare domanda e tentare di accedervi. In questo modo, se ammessi, si potrà intraprendere, anche in ambito scolastico, la carriera e la preparazione militare.

Due sono i percorsi formativi proposti: liceo classico e liceo scientifico.

L’età minima è 15 anni, quindi si frequenteranno prima due anni di scuole superiori a Pescara (o dintorni) e poi si potrà accedere all’istituto di formazione militare.

A Pescara, come anticipato, non ce ne sono e non sono presenti nemmeno in Abruzzo. In Italia, infatti, sono davvero poche le scuole militari superiori, dove poter studiare e prepararsi alla carriera militare. Gli istituti sono 4:

Scuola militare Nunziatella di Napoli (Esercito)

Scuola militare "Teulié" di Milano (Esercito)

Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia (Marina Militare)

Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" di Firenze (Aeronautica Militare)

Percorso di studio

Non è molto diverso il piano di studio rispetto a un solito liceo classico o scientifico. Alle materie insegnate ovunque si aggiungono, però, quelle militari e altre attività fisiche, come corsi di judo, nuoto, equitazione, scherma, difesa personale, lezioni di tiro, atletica, karate, pallacanestro, pallavolo, vela, sci, roccia oltre che istruzione formale e sanitaria più un campo estivo della durata di 3 settimane. Non manca lo studio dell’inglese con stage in Inghilterra. Una formazione davvero rigida, che ospita i migliori studenti del Belpaese.

Nei licei militari gli studenti possono usufruire dei tanti servizi messi a disposizione dalla scuola, come biblioteche, aule di informatica e multimediali, palestre, sale per il tempo libero e laboratori scientifici.

Come accedere alle scuole militari?

Per entrare alle superiori militari, bisogna avere dei requisiti fondamentali, che è possibile consultare nei bandi di concorso pubblicati ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale. Il concorso per la selezione, che prevede prove culturali e fisiche, è bandito genericamente tra marzo e aprile.

Per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati messi a disposizione 297 posti.

Dopo il diploma militare…

Una volta conseguito il diploma militare, ci si potrà iscrivere a qualsiasi corso di laurea oppure partecipare ai concorsi per ruoli delle Forze Armate.

È utile sapere che gli allievi della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia portano a casa anche la patente nautica, mentre gli allievi della Scuola dell'Aeronautica militare "Giulio Douhet" conseguono il brevetto per ultraleggeri.

Concorso Scuole Militari: i manuali più venduti sul web

Scuole militari. Esercito, Marina, Aeronautica. Teoria e quiz

Scuole militari. Esercito, Nunziatella e Teulié, Marina militare, Morosini, Aeronautica militare Douhet. Teoria e quiz. Con Contenuto digitale per download e accesso on line

Militest. I test culturali e psicoattitudinali di ammissione alle scuole militari. Con Contenuto digitale per download e accesso on line