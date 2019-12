Classico o scientifico? Come scegliere il liceo giusto dopo le medie

Nel 2018 il 55% degli studenti delle medie ha scelto di iscriversi ai licei, in particolar modo al classico e allo scientifico. Il restante ha effettuato queste scelte: 31% istituto tecnico e 14% professionale.

Tornando, però, sui licei: come si effettua la scelta? Chi si ritrova ad affrontare questa importante decisione, che influirà certamente sul proprio futuro prima studentesco e poi lavorativo, dovrà porsi le giuste domande.

La scelta della scuola superiore

Innanzitutto, licei a parte, è estremamente importante non farsi condizionare da amici e parenti, ma valutare con la propria testa ciò che potrà definire la propria strada per il futuro.

Classico o scientifico?

Entrambi i licei, classico e scientifico, sono molto impegnativi per materie e carico di studio. Ciò che però conta è il proprio grado di valutazione e non basarsi sui luoghi comuni. Fanno la differenza, inoltre, professori, materie e competenze personali.

In linea di massima si può dire che al liceo classico si studiano in maniera molto approfondita le lingue classiche (greco e latino), materie che per la maggior parte degli studenti sono nuove e che richiedono, dunque, molto impegno e studio.

Il liceo scientifico, invece, dà più importanza alle materie scientifiche e nel corso dei cinque anni il programma diventa sempre più complesso, soprattutto per matematica e fisica, anche se non si trascurano mai le materie umanistiche, come italiano e storia.

Cosa fare dopo il liceo?

Per scegliere il liceo giusto, quindi, è importante capire quali materie piacciono di più o in quali si è più portati. Nella scelta è importante prendere in considerazione anche il "dopo liceo", ossia l'università. Ovviamente nel corso del quinquennio ce ne sarà di tempo per pensare e valutare, ma avere le idee chiare ancor prima, non farà altro che aiutarvi di più.

I licei di Pescara