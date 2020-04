Google al servizio di insegnanti e studenti per la didattica a distanza con “Insegna da casa”

Insegna da casa è il nuovo sito Google per la didattica online a distanza. Un servizio utile, un nuovo portale ricco di informazioni e consigli per riuscire a insegnare agli studenti, nonostante la sospensione delle classiche attività scolastiche in aula, per via dell’emergenza Coronavirus.

Il sito Insegna da casa, suddiviso in varie sezioni e utili tutorial per il corretto utilizzo, va usato con Google Suite for Education, una delle piattaforme consigliate dal Ministero dell'Istruzione.

All'interno della pagina ci sono guide su come realizzare una riunione video con una classe di studenti, registrare una lezione o trasmettere in live streaming, così come un tutorial su come creare un quiz online o utilizzare Google Classroom per assegnare i compiti.

Non mancano guide su come lavorare con una lavagna virtuale e come tenersi in contatto con gli altri insegnanti.

Insegna da casa è, inoltre, un progetto in continua espansione. Google aggiornerà con cadenza regolare il sito inserendo nuove guide dedicate alla formazione a distanza.

