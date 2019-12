Compiti per le vacanze di Natale: trucchi e consigli per finirli velocemente

Le scuole chiudono le loro porte e mandano gli studenti a casa per le feste, ma i compiti per le vacanze di Natale non permettono ai più piccoli di riposarsi completamente. I ragazzi in età scolare dovranno svolgere tutto ciò che gli è stato assegnato da maestri e professori, prima dell’apertura del nuovo anno, ovvero dopo la Befana.

Il punto è: come affrontare e finire velocemente i compiti per le vacanze natalizie? Vi sveliamo alcuni trucchi e consigli per rendere il tutto veloce e anti-stress.

Consigli per fare i compiti delle vacanze natalizie

Piano d’attacco: conviene stabilire un piano di studio dettagliato, con giorni, orari e compiti da svolgere, così da pianificare ogni singola mossa.

Prima gli scritti, poi gli orali: conviene fare i compiti scritti, quindi temi e operazioni matematiche, nelle giornate comprese tra Natale e Capodanno, e se non bastano anche dopo il 1° dell’anno. Gli orali, invece, conviene concentrarli nella parte finale, ovvero le giornate subito prima l’Epifania.

Solo qualche ora al giorno: i bambini sono in vacanza e vorrebbero fare altro, oltre che i soliti compiti, quindi permettetegli di giocare, guardare la tv, stare in famiglia e altro. Definite, quindi, che i compiti vanno svolti ma solamente per qualche ora al giorno, non di più.

Migliorare le tecniche per studiare: imparare a leggere velocemente e fare mappe mentali, li aiuterà a rendere più rapide le attività di studio, migliorando notevolmente il rendimento.

Le app per studiare sono utili per aiutare i bambini ma anche i genitori.

Organizzare giornate di studio con i compagni: permetterà ai piccoli studenti di svolgere i compiti insieme, divertendosi.

