Bonus Nido raddoppiato per il 2020: gli importi e come richiederlo

Le agevolazioni fiscali a sostegno delle famiglie trovano finalmente posto nella Legge di Bilancio, che approva e raddoppia il Bonus Nido 2020. Se lo scorso anno alle famiglie richiedenti con bimbi frequentanti asili nido di Pescara pubblici o privati spettavano 1.500 euro, suddivisi per 11 mensilità, per il 2020 l’importo è stato raddoppiato, quindi a 3.000 euro (con scaglione intermedio di 2.500 euro).

Sono state designate tre fasce di reddito e in base a queste sarà possibile scoprire l’importo spettante. In questo modo lo Stato si avvicina alle famiglie, in particolar modo a quelle con bambini piccoli (dai neonati ai bimbi con poco più di 3 anni), sostenendole e agevolandole su una spesa, che ha un posto di rilievo sul bilancio mensile totale.

Bonus nido 2020: le fasce di reddito Isee

A partire dal 1° gennaio entrano in vigore le soglie Isee differenziate.

Di seguito vi riportiamo i parametri per cui poter accedere alla prestazione e usufruire, se in possesso dei requisiti, ai nuovi importi maggiorati per l’assegno nido.

3.000 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 25.000 euro ;

per i nuclei familiari con modello ; 2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro ;

per i nuclei familiari con modello ; 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE di valore superiore a 40.000 euro.

Come richiedere il bonus nido 2020

Per richiedere l’assegno del bonus nido 2020, bisogna innanzitutto presentare richiesta direttamente online, sul sito dell’Inps, oppure recarsi in uno dei Caf presenti in città. Per ogni mese di richiesta, perché il bonus viene erogato solamente per i mesi effettivamente frequentati e pagati, bisogna allegare all’Inps il documento di avvenuto pagamento (fattura, ricevuta).

Al genitore richiedente spetteranno fino a 11 mensilità e l’importo totale (3.000, 2.500 e 1.500 euro) sarà ripartito per singolo mese.