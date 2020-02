Il nuovo bonus cultura 2020 per tutti i maggiorenni: come richiederlo e spenderlo

Confermato il bonus cultura 2020: i maggiorenni potranno accedere alla somma messa a disposizione dallo Stato per acquistare beni e attività culturali.

Per chi non lo sapesse, il bonus cultura è un buono in denaro che spetta solamente ai neo maggiorenni, quindi a chi ha appena compiuto 18 anni. La somma si potrà spendere per acquistare prodotti e attività culturali, come libri o spettacoli al cinema.

Cifra e come ottenere il bonus

Per il 2020 la cifra del bonus cultura è stata confermata: tutti coloro nati nel 2001 potranno usufruire di un buono pari a 500 euro.

Il bonus cultura 2021, invece, sarà meno ricco: solo 300 euro a tutti i ragazzi nati nel 2002.

Per ottenere il buono spendibile, ricordiamo in attività e prodotti culturali, bisogna utilizzare il portale 18app del Miur.

A chi spetta?

Il bonus cultura 2020 spetta ai residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni nel 2019 e agli stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Come spendere il bonus cultura?

Con i 500 euro messi a disposizione dal bonus cultura, si possono acquistare biglietti per il cinema o per concerti, eventi culturali, per acquistare musica, libri, per entrare in musei, monumenti, parchi, ma anche per assistere a spettacoli di danza, prendere parte a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.