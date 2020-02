Cos’è l’alternanza Scuola-Lavoro e come funziona

Ormai attivo già da qualche anno, il progetto Alternanza Scuola-Lavoro mira a consolidare le conoscenze degli studenti delle superiori. I ragazzi, durante gli ultimi tre anni di scuola, dovranno mettere in pratica la teoria acquisita durante le lezioni in aula e potranno farlo all’interno di varie tipologie di imprese, associazioni ed enti.

In questo modo sarà più semplice apprendere sul campo le proprie passioni, conoscere le attitudini personali e individuare un eventuale percorso accademico e lavorativo.

L'alternanza Scuola-Lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori e rappresenta un requisito minimo per l'ammissione alla maturità.

Durata dell’alternanza Scuola-Lavoro

La durata dell’alternanza Scuola-Lavoro non è uguale per tutti, infatti varia in base al tipo di istituto:

licei: 90 ore;

istituti tecnici: 150 ore;

istituti professionali: 210 ore.

Queste ore sono complessive e da accumulare nel corso degli ultimi tre anni delle superiori. È importante sapere che l’attività non è retribuita e non è previsto alcun rimborso spese.

Come funziona

I periodi di alternanza possono essere svolti sia durante l'anno scolastico, di mattina e/o di pomeriggio, sia nei periodi di vacanza. I progetti possono essere svolti all’interno di varie imprese, quali aziende, associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, ordini professionali e istituzioni.

Le fasi

Il progetto di alternanza prevede diverse fasi: si parte dalla scelta del percorso di alternanza con l'aiuto di un tutor o un professore, si passa all'incontro con le aziende, che prevede una visita alla sede e un colloquio con il responsabile, e allo svolgimento del progetto. Infine, è prevista la valutazione finale delle competenze dello studente.