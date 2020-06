Cos’è un webinar, lo strumento online amato dalle aziende e non solo

Partecipare a un webinar, significa prendere parte a una riunione online. Può essere una lezione, un seminario o un incontro tra colleghi per fare brainstorming. È un modo per abbattere le distanze e anche i costi di gestione per seguire un corso di formazione online, molto simile alla Dad, la didattica a distanza sperimentata da studenti e docenti durante l’emergenza Coronavirus.

Cosa significa e come partecipare a un webinar

Il termine webinar si compone di due parole: web e seminar. Si tratta, dunque, di un seminario (incontro, riunione) sul web, quindi online. In questo modo, solo attraverso un digital device e la connessione internet è possibile collegarsi e fare formazione nel giorno e all’orario prestabilito da chi ha “ordinato” il webinar. Durante il corso, il partecipante ascolterà il relatore e potrà osservare slides e documenti in diretta, proprio come una vera e propria lezione in loco.

Come funziona il webinar

Chi vuole partecipare a un webinar non dovrà fare altro che accedere attraverso il link generato appositamente per un determinato seminario e accedere al corso.

Il webinar è interattivo: c’è una chat utile per i partecipanti, qualora volessero fare domande o chiedere chiarimenti al relatore, che potrà rispondere anche a voce. I materiali del corso, potranno essere messi a disposizione dei partecipanti, alla fine della sessione; in questo caso li riceveranno via mail.

Le migliori piattaforme per webinar

LiveForum

Zoom

Clickmeeting

GoToWebinar