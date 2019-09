Come imparare a suonare uno strumento? L’elenco delle scuole di musica di Pescara

Chi vuole imparare a suonare uno strumento e diventare un musicista potrà farlo seguendo un percorso di studi ad hoc, iscrivendosi al Conservatorio, oppure lezioni private collettive o individuali tenute dai docenti delle scuole di musica di Pescara. Chitarra, pianoforte ma anche batteria, sassofono e violino per apprendere tutti i segreti di un’arte antica e magica.

I corsi previsti nelle scuole di musica sono base, per chi è alle prime armi, e avanzati. Inoltre è possibile partecipare a laboratori tenuti da musicisti di fama internazionale, e persino iscrivere i più piccolini, ai quali sono genericamente rivolti corsi di musicoterapia.

Scuole di musica di Pescara

Musicopia

È una scuola di musica pensata ad hoc per i bambini, persino per i più piccolini (0-3 anni) e per i più grandi, che possono imparare non solo a suonare strumenti classici e moderni ma anche cantare.

Si trova in viale Giovanni Bovio 483, tel. 085 2191030

Scuola di Musica Minuetto

L’Associazione promuove le attività divulgative finalizzate alla diffusione e alla conoscenza della musica.

In viale Vittorio Colonna, 118/122, tel. 085 691469

Il Paese della Musica

Laboratori con musicisti internazionali, serate live degli allievi e insegnanti professionisti accompagneranno gli studenti che vorranno apprendere come fare musica.

Si trova in via Giuseppangelo Fonzi 8, tel. 345 5560893

Contemporary Music Academy

La Contemporary Music Academy offre corsi di chitarra, basso e canto e di musicoterapia.

In via dei Sabini 79, tel. 339 2766366

L’Officina della Musica

Un centro didattico-musicale dove è possibile seguire lezioni collettive o individuale, prepararsi per gli esami ai conservatori. Tra gli strumenti che si possono imparare a suonare troviamo: batteria, canto, chitarra elettrica e acustica, fisarmonica, basso e contrabbasso, pianoforte, flauto, sassofono e molto altro.

Indirizzo: via del Porto 18/2, tel. 085 2197893

Musicando

Musicando è un centro didattico musicale di Pescara che offre corsi di musica per tutte le età, preparando anche i giovanissimi a questa arte. Inoltre offre corsi di perfezionamento in ambito jazz, classico e moderno.

Si trova a largo Madonna dei Sette Dolori 22, tel. 392 9857796

Modern Guitar

Modern Guitar è uno studio musicale specializzato in corsi di chitarra moderna.

In via Teofilo D’Annunzio 14, tel. 347 5250055

Conservatorio Luisa D’Annunzio

Il Conservatorio è un vero e proprio istituto superiore di studi musicali, che offre la possibilità ai suoi studenti non solo di imparare a suonare uno o più strumenti ma anche di diplomarsi ed entrare in contatto coi grandi artisti nazionali e non.

Conservatorio Luisa D’Annunzio si trova in via Leopoldo Muzii 5, tel. 085 4219950