Corsi di design: perché iscriversi a dove a Pescara?

Sognate di diventare designer e non sapete da dove iniziare la vostra carriera? Innanzitutto bisogna studiare e per farlo, è necessario iscriversi a un corso idoneo o all’università. I corsi di design aprono le porte a diverse carriere di successo, non solamente a quella dell’interior designer, come spesso si crede.

È importante avere delle doti spiccate e specializzarsi il più possibile per diventare dei designer unici.

In base al ramo scelto, la persona che avrà studiato approfonditamente design potrà lavorare in azienda o da solo, essere un consulente o assunto da enti pubblici, agenzie pubblicitarie, di servizio e redazioni.

Vi spieghiamo come diventare designer e quali sono gli sbocchi professionali che dovete conoscere.

Come diventare designer

Il progettista è il designer e può progettare diversi prodotti o persino idee. Non si occupa solamente della casa, ma anche della moda, del confezionamento o della grafica web e pubblicitaria. Queste sono solo alcune delle varie specializzazioni che si possono tentare. Ad ogni modo, per diventare designer bisogna conseguire un diploma artistico o professionale e iscriversi a un corso di laurea in disegno industriale o a una scuola privata di design.

Sbocchi professionali?

Una volta conseguito il diploma di laurea si può lavorare in vari ambiti e diventare: designer di prodotto, designer di interni, designer della comunicazione, designer grafico, web designer, eco-designer ed ergonomo di prodotto.

Dove studiare design a Pescara?

A Pescara c’è l’Università europea del design, ovvero Ued, che offre il corso di interior design, che prevede un percorso triennale per interior design e product designer. In alternativa, nella vicina Chieti, alla D’Annunzio, è possibile frequentare il corso di laurea in Design, del Dipartimento di Laurea di Architettura. Il corso permetterà di specializzarsi in diversi campi, tra cui product design, interior design e design della comunicazione.