Corso professionale di modisteria a Pescare per creare cappelli

È in partenza il nuovo corso professionale di modisteria per la realizzazione di cappelli fashion style promosso da Ancos e Confartigianato Imprese Pescara. Il percorso formativo, che si svolgerà in tre giornate, ossia 21-22-23 febbraio 2020, sarà tenuto dalla modista di fama internazionale Stefania Belfiore.

Le corsiste che parteciperanno alle lezioni apprenderanno i principi fondamentali per poter creare a mano i cappelli. Il corso è altamente qualificante e quindi spendibile in ambito lavorativo dell'Artigianato moda.

Il corso si svolgerà nella sede di Confartigianato Imprese Pescara.

Per info e costi:

Confartigianato Imprese Pescara, via M. Polo 40, Pescara. Tel. 085 61354 - 3457113395 Simona, Caaf@confartigianato.pe.it