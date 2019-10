Corso di formazione per diventare gelataio a Pescara: i dettagli

Lunedì 4 novembre 2019 inizia il corso di formazione per diventare gelatiere e imparare tutti i segreti del gelato artigianale. Il percorso formativo è promosso dalla Confcommercio Pescara e 10 lezioni, per un totale di 40 ore, previste saranno tenute da professionisti del settore. Al termine della formazione si terrà una gara finale tra i corsisti.

Chi sogna di intraprendere una carriera nel mondo gustoso del gelato, può cogliere al volo questa opportunità.

Le lezioni teoriche e pratiche saranno tenute da Ida Di Biaggio maestra del settore, titolare della gelateria Novecento, delegata Conpait Gelato, selezionata a rappresentare la categoria in molti festival del gelato.

Come iscriversi?

Per iscriversi al corso per diventare gelataio bisogna rivolgersi alla Confcommercio Pescara, in via Aldo Moro 1/3, ai numeri di telefono: 085.4313620 oppure 347.0789855 e alla mail formazione@confcommerciopescara.it. In alternativa, si può visitare la pagina Facebook ufficiale a questo link.

Dove si terrà il corso?

Il corso si terrà per la parte teorica nella sede della Confcommercio Pescara e in un laboratorio professionale di gelateria artigianale per la parte pratica.

A chi si rivolge?

Il corso è stato pensato per tutti coloro che vogliono diventare gelatieri e, in particolar modo, per chi desidera aprire una propria gelateria. È anche consigliato a chi già opera ma vuole ampliare il proprio bagaglio di conoscenze.

Il costo

Il costo previsto per il corso è di 660 euro, iva inclusa, e comprende: le attrezzature e le materie prime per la parte pratica, e una dispensa inerente gli argomenti del corso.

Il programma del corso

La parte teorica, che si terrà nella sede della Confcommercio di Pescara, in via Aldo Moro 1/3, prevede quattro lezioni.

Prima lezione – Lunedì 4 novembre 2019, dalle ore 9:00 alle 13:00: Il mondo del gelato, la storia del gelato dalle origini ai nostri tempi. Analisi delle materie prime nobili di un gelato artigianale, le attrezzature i macchinari necessari per un laboratorio di gelateria.

Seconda lezione – Martedì 5 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: ciclo produttivo del gelato - omogeneizzazione maturazione, mantecazione, le tecniche di produzione, l'importanza delle norme igienico sanitarie e Hccp in un laboratorio di gelateria.

Terza lezione – Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: Il bilanciamento dei sorbetti alla frutta, studio e conoscenza degli ingredienti necessari e come saper scegliere la frutta per le nostre preparazioni

Quarta lezione – Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 9:00 alle 13:00: Il bilanciamento della miscela che ci permetterà di realizzare il nostro gelato, come preparare i gusti alle creme, al biscotto, alla frutta secca come pistacchio, nocciola ed altri gusti.

Si accede poi a un’altra parte pratica all’interno dei un laboratorio di gelateria artigianale di Pescara.