In partenza a gennaio 2020 il nuovo corso di formazione per agenti e rappresentati di commercio riconosciuto dalla Regione Abruzzo. Il corso professionale è organizzato dalla Confcommercio, attraverso la Società Cat Ascom Servizi.

L’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Il corso è abilitante, per questo al termine delle lezioni bisogna superare l’esame finale. Dopo il superamento sarà consegnato ad ogni partecipante un attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Abruzzo e valido a tutti i fini di legge.

Tutte le persone interessate a svolgere l’attività di agente di commercio devono possedere i requisiti della Legge n. 204 del 03/05/1985, tra i quali viene per l’appunto previsto il superamento del corso abilitante.

Le lezioni, per una durata complessiva di 100 ore, si svolgeranno nelle aule della Confcommercio di Pescara, in via Aldo Moro 1/3.

Come iscriversi

Al momento sono ancora disponibili alcuni posti. Chi volesse iscriversi, può contattare la Confcommercio di Pescara a questi contatti: tel: 085/4313620; e-mail: formazione@confcommerciopescara.it.