Come diventare sommelier? I migliori corsi a Pescara

Nuovo lavoro o pura passione? Seguire un corso per sommelier è sempre più in voga tra gli amanti del vino e i cultori dell’enogastronomia locale e non. Se anche voi volete cimentarvi in questa arte, tramutarvi in esperti di uno dei prodotti d’eccellenza di Italia, allora dovreste seguire tutte le lezioni, quindi il percorso giusto, per diventare sommelier.

Ecco qualche dritta sul perché farlo e dove iscriversi a Pescara.

3 motivi per seguire un corso da sommelier

Curiosità e conoscenza: in tanti amano bere vino ma per poterlo fare consapevolmente, bisogna conoscere cosa si sta bevendo, la derivazione geografica, l’anno di imbottigliamento e gli aromi che identificano una tipologia dall’altra.

Lavoro: sono diverse le opportunità lavorative collegate al vino, a cominciare dal sommelier per eccellenza, che è la figura che suggerisce al cliente, esperto e non, cosa bere e come abbinarlo a un determinato piatto. In alternativa, si può diventare docente di corsi da sommelier oppure wine export manager.

Fare amicizia e condividere la passione per il vino

Corsi di sommelier a Pescara: dove iscriversi?

A Pescara potete iscrivervi ai corsi per diventare sommelier di Ais Abruzzo, associazione italiana sommelier che ha sedi in tutta la regione e anche nella nostra città. I corsi offerti sono di primo, secondo e terzo livello e sono in costante aggiornamento sul sito ufficiale Ais.

In alternativa ci sono i corsi di Asso Sommelier, erogati nella regione, in città e nel resto della provincia. Tra gli altri enti che propongono percorsi da sommelier troviamo anche quelli di Fondazione Sommelier Abruzzo, di Aies (associazione italiana enogastronomi sommeliers) e di Fisar.