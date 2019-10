Voglia di recitare? Ecco perché seguire un corso di recitazione e dove a Pescara

Chi ama stare sul palco e mostrare i mille aspetti del suo essere può seguire i corsi di recitazione a Pescara, per provare a intraprendere la dura carriera dell’attore. Nella nostra città ci sono diverse scuole, che offrono una buona formazione per chi è alle prime armi, lezioni rivolte ad adulti ma anche a bambini.

Iscriversi a una scuola di recitazione è importante per studiare approfonditamente le tecniche necessarie per entrare nel mondo dello spettacolo. Ma non solo, le lezioni di recitazione sono spesso consigliate a chi deve combattere la timidezza e a chi vuole imparare a parlare in pubblico senza ansia e senza stress. Serve anche a chi ha già un lavoro e vuole migliorare le tecniche di memorizzazione ed esposizione, affinché quest’ultima sia più chiara e persino più convincente.

Come scegliere la scuola di recitazione migliore?

Ci sono vari aspetti che bisogna prendere in considerazione, quando si vuole scegliere una scuola di recitazione adatta alle proprie esigenze.

Innanzitutto bisogna prendere in considerazione il tipo di programma, perché potrebbe essere basato su qualche mese, annuali o pluriennale. Alcuni corsi si concentrano solamente su specifici argomenti e tecniche, come il metodo Stanislavski.

Attenzione alla dizione: ogni buon corso di recitazione deve avere un programma di dizione, per correggere i propri difetti nel parlato, come la cadenza dialettale.

È importante affidarsi a dei professionisti, ovviamente persone che arrivano proprio dal mondo della recitazione e che conoscano le tecniche e sappiano spiegarle bene, oltre che spronare gli studenti.

Da considerare, infine, la sede della scuola, gli orari e il costo dei corsi. In questo caso si tratta di una decisione assolutamente individuale, basata sulle proprie esigenze personali.

Scuole di recitazione in zona: dove iscriversi?

Ci sono diverse scuole che organizzano corsi di recitazione per bambini e per adulti. Ecco qualche contatto utile:

Smo Lab di Giampiero Mancini, via dei Peligni 107, tel. 329 7798707

Cantiere Teatrale Adriatico di Milo Vallone, via Sallustio 19, tel. 085 4549249

Ifa, scuola di cinema, via Beato Angelico 3, tel. 085 2058645

Accademia Internazionale del Musical, via G. Verrotti 61, tel. 085 4493305

Didattica Teatrale, piazza Emilio Alessandrini 34

Arotron - Accademia Teatrale, vico delle Dee 10, c/o Palazzo Sabucchi, a Pianella, tel. 345 5411135

