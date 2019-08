Come si diventa nail artist?

Con un po’ di pratica, qualche prodotto di buona qualità e un giusto pacchetto di clienti è possibile diventare nail artist. O almeno così si crede! Sbaglia chi pensa che basta qualche smalto gel e lampada per riuscire a diventare nail artist professioniste. Certo, l’esperienza serve moltissimo, ma per essere le migliori, quelle a cui una cliente proprio non può rinunciare, rispetto al prezzo più alto rispetto alla novellina, bisogna apprendere tutti i trucchi del mestiere e sapersi distinguersi dalla massa.

Cosa fa la nail artist?

La nail artist è un’artista dell’unghia e in quanto tale è una professionista di bellezza. Rende le unghie della sua cliente splendide e divine grazie all’applicazione del prodotto; non un normale smalto (di solito) ma gel, acrilico o semipermanente. Deve applicarlo bene, dopo aver fatto un’impeccabile manicure o pedicure, stenderlo senza pecche, evitando le bombature e chiudendo bene lungo i bordi esterni, per evitare che una o più unghie si rovinino prima del tempo. Deve saper fare il refill, deve anche riuscire a rispondere alle esigenze della cliente, nel caso in cui presenti qualche richiesta particolare. Inoltre, deve specializzarsi anche nella decorazione e aggiornarsi sugli ultimi trend e sui nuovi prodotti.

Corsi di nail art: cosa insegnano?

In genere bisogna seguire un corso base, da scegliere non solamente in base al prezzo ma anche in base agli argomenti trattati durante le lezioni e la possibilità di fare pratica su modelle. Insomma, oltre che teorico, deve essere anche pratico. Da evitare, almeno inizialmente, i corsi puramente pubblicitari, ovvero quelli che costano poco o niente e dove si paga solamente il kit del brand promotore.

In seguito è bene specializzarsi, scegliendo corsi avanzati e appendere nuove tecniche.

Dove frequentare un corso di nail art a Pescara?

A Pescara sono attivi diversi corsi per imparare a fare una nail art come si deve, anche all'interno di scuole per diventare estetiste.