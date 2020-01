Corsi di formazione per diventare pasticcere e pizzaiolo in partenza a febbraio

Iniziano lunedì 3 febbraio 2020 i nuovi corsi di formazione targati Confommercio Pescara per diventare pasticcere e pizzaiolo. Le lezioni sono aperte a tutti e sono ancora disponibili dei posti.

Corso per pasticcere

Dal 3 febbraio sarà possibile apprendere dal maestro Moreno Rossoni, pasticcere qualificato, i segreti delle torte classiche e moderne, delle crostate, delle paste con la crema, dei bignè, dei mignon, della biscotteria secca e del pan di spagna, grazie al nuovo percorso formativo di quaranta ore, articolato su dieci lezioni pomeridiane, più una gara finale fra i corsisti.

Il corso di pasticceria è aperto a tutti; a chi vuole approfondire la propria passione nel mondo della pasticceria e a chi vuole stupire i propri ospiti con dolci realizzati ad arte.

Le lezioni saranno tenute nella Pasticceria Dolcezze Nascoste, in via Tirino 184. I corsisti avranno a disposizione tutte le attrezzature necessarie per lavorare, dal forno, all’impastatrice, alla planetaria, all’abbattitore, al congelatore e tutti gli strumenti per il lavoro manuale.

L’ultimo giorno di lezione sarà dedicato alla Cake Competition, gara in cui i partecipanti mostreranno quello che hanno imparato, creando un buffet di dolcezze da far degustare a una giuria di esperti del settore.

Il costo del corso è di Euro 580,00, Iva inclusa, e comprende: le attrezzature e le materie prime per la parte pratica, una pettorina idonea per lavorare e una piccola dispensa con i segreti del mestiere.

Il programma del corso prevede:

La conoscenza delle varie attrezzature di un laboratorio di pasticceria.

I principali sistemi di lavorazione in pasticceria.

Pasta sfoglia: conoscenza del prodotto, impasto, preparazione della pasta, creazione dei principali sistemi di produzione della pasta sfoglia dolce e salata.

Pasta choux: conoscenza del prodotto, preparazione e cottura, creazione dei principali sistemi di produzione della pasta choux salata e dolce.

Pasta frolla dolce e salata: conoscenza del prodotto, preparazione, creazione dei principali sistemi di produzione della pasta frolla dolce e salata.

Pasta lievitata: conoscenza dei lieviti, produzione dei diversi sistemi di lavorazione dei lievitati.

Corso per pizzaiolo

Anche il corso per imparare a fare la pizza a livello professionale inizierà lunedì 3 febbraio 2020. Le lezioni saranno tenute dal docente Giampiero Di Biase, pizzaiolo professionista, e si svolgeranno nella sede dell’azienda Farco Grandi Impianti a Città Sant’Angelo.

Il costo del corso è di Euro 550,00 (Iva inclusa) e comprende tutte le dispense del corso e i materiali per le prove pratiche.

Il programma delle lezioni prevede:

Prima lezione – Lunedì 3 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Cenni storici su panificazione, invenzione del prodotto pizza e nascita del mestiere del pizzaiolo. L’arte del pizzaiolo, mestiere che non conosce crisi. Presentazione delle metodologie di lavoro, analisi degli strumenti e delle materie del mestiere.

Seconda lezione – Martedì 4 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Ripasso lezione precedente. Analisi delle varie tecniche e tipi di impasto: impasti diretti e indiretti. Lievitazione e maturazione: tipi di lievito e stoccaggio impasto. Pratica: gli allievi impasteranno a mano e il docente mostrerà un impasto realizzato con le attrezzature professionali.

Terza lezione – Mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Ripasso lezioni precedenti. Gli allievi saranno impegnati nella realizzazione degli impasti con le attrezzature professionali, saranno impegnati nella realizzazione dei panetti e saranno guidati nella stesura, farcitura e cottura della pizza.

Quarta lezione – Giovedì 6 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Gli allievi saranno impegnati per la gran parte della lezione nella pratica di stesura, farcitura, impalamento e cottura della pizza. Inoltre verranno introdotti i concetti di biga, poolish e autolisi.

Quinta lezione – Venerdì 7 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: La lezione sarà dedicata interamente alla pratica di stesura, farcitura e impalamento. Gli allievi impareranno a lavorare più velocemente e in team.

Sesta lezione – Lunedì 10 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Ripasso concetti chiave di impastamento e stoccaggio impasti. La restante parte della lezione sarà dedicata alla realizzazione degli impasti con le attrezzature professionali, alla stesura e cottura della pizza.

Settima lezione – Martedì 11 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Analisi condimenti da utilizzare sulla pizza, saper scegliere ingredienti di qualità, seguire la stagionalità dei prodotti e imparare ad utilizzarli sulla pizza. La restante parte della lezione sarà incentrata sulla pratica di stesura e cottura.

Ottava lezione – Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Gli allievi saranno impegnati nella preparazione della pizza dalla stesura alla farcitura e alla cottura in piena autonomia in modo da imparare ad organizzarsi il banco di lavoro.

Nova lezione – Giovedì 13 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Riepilogo delle lezioni precedenti. Gli allievi si organizzeranno scegliendo impasti e farciture per il pizza contest.

Decima lezione – Venerdì 14 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 13:00: Pizza contest. Gli allievi saranno impegnati nella realizzazione di una pizza con la loro farcitura originale per poi presentarla ad una giuria di esperti che sottoporrà loro delle domande di teoria per valutarne l’apprendimento. Consegna Attestati

Per informazioni e prenotazioni contattare la Confcommercio Pescara ai numeri 085.4313620 o 347.0789855, oppure via mail formazione@confcommerciopescara.it