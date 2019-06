Corsi di autodifesa, per difendersi nel modo giusto quando serve

Si sente troppo spesso parlare di aggressioni, notizie allarmanti che presentano casi assalti che potrebbero essere evitati, se pronti a contrattaccare. Ecco perché bisognerebbe seguire un corso di autodifesa, per apprendere tutte le tecniche di difesa personale e sventare una possibile aggressione fisica, di qualsiasi genere sia.

Come scegliere un corso di autodifesa personale

Iniziate dalle basi: per apprendere le tecniche e i movimenti giusti da fare in caso di aggressioni, fareste bene a partire da un corso di base di autodifesa, che vi fornisca in modo semplice e chiaro le prime nozioni. Le tecniche più complesse, invece, potrete sperimentarle in seguito. Insomma, un passo alla volta.

I corsi di difesa personale sono rivolti a tutti e si possono effettuare in ogni situazione, anche quando si svetta su tacchi altissimi! Inoltre, non spiegano solo come eseguire una buona difesa, ma anche come gestire lo stress emotivo e tutte le sensazioni (spiacevoli!) che si provano mentre si subisce un attacco. In pratica capirete anche come gestire il panico.

Scegliere il corso giusto significa anche affidarsi a un maestro preparato come si deve. In questo caso controllate la sua reputazione, è importante che sia un insegnante riconosciuto. Per essere sicuri che sia il corso adatto a voi, richiedete una prova gratuita.

Le tecniche di autodifesa personale

Quando si sceglie un corso di difesa personale, è possibile imbattersi in lezioni di ogni genere, che propongono tecniche molto diverse l’una dall’altra ma ognuna efficace a suo modo. In genere troverete tecniche Mma, ovvero arti marziali miste, quali karate, jujitsy, boxe e lotta a corpo libero. Tra le discipline di arti marziali specifiche per quel che riguarda l’autodifesa personale invece troviamo:

krav maga , che vuol dire combattimento con contatto a corta distanza, un’arte israeliana, che ha come obiettivo quello di neutralizzare l’ostacolo nel minor tempo possibile. Se seguirete questo corso, non sarete preparati a “figure eleganti” ma a colpire le parti giuste, quelle vitali e più fastidiose, tra cui occhi, carotide e genitali;

, una disciplina piuttosto nota, che sfrutta lo slancio verso l’avversario per metterlo al tappeto boxe thailandese, uno sport da combattimento incentrato su colpi con ginocchia e gomiti. Le gomitate, infatti, possono rivelarsi molto utili nella difesa personale.

Dove seguire un corso di autodifesa a Pescara?

Siete interessati ad apprendere le tecniche dell’autodifesa? Ecco qualche contatto utile dove seguire un corso di difesa personale nella nostra città:

Accademia Mondiale di Difesa Personale, via E. Ravasco 54 bis

Fight Clubbing Gym, via Luigi Marchetti 5

Accademia Karate Do Asd, via Lago di Campotosto, 30

Krav Maga Maestro Antonio Rossi

