Come diventare sub a Pescara: tutto sui corsi e chi li organizza

Se il mare è il vostro elemento, se amate andare sottacqua e restare ad occhi aperti guardando pesci e altre creature marine, allora dovreste frequentare un corso di sub a Pescara. Ci sono in zona diverse scuole che forniscono lezioni per imparare a “muoversi” in acqua. Al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato, che certifica il livello di competenza ed esperienza raggiunto.

Tutto sui corsi da sub

Il corso da sub offre le basi e altri insegnamenti avanzati per imparare a fare immersioni. Non solo, durante le lezioni saranno illustrate ai partecipanti le tecniche per immergersi e quale attrezzatura utilizzare e come usarla.

Al termine del corso sarà consegnato un attestato. Per diventare sub a tutti gli effetti e svolgere questa professione, bisogna conseguire il brevetto. Per questo motivo il corso prevede lezioni teoriche ma anche pratiche.

La teoria comprende lezioni di

conoscenza dell’attrezzatura da sub e delle problematiche subacquee

snorkeling

come immergersi bene in acqua e come riemergere correttamente

come indossare la maschera

i movimenti da fare

da fare come respirare con l’erogatore e come gestire l’aria

con l’erogatore e come gestire l’aria come usare le boe di segnalazione

come fare immersioni ad alta quota

come usare le boe di decompressione

Per quanto riguarda la pratica, invece, l’istruttore del corso vi condurrà in mare aperto o in piscina e testerà cosa avete imparato.

Come scegliere un buon corso da sub?

Bisogna considerare una serie di fattori importantissimi per l’individuazione del miglior corso da sub. Tra questi valutate bene se:

gli istruttori sono qualificati , con regolare attestato di riconoscimento alla didattica

, con regolare attestato di riconoscimento alla didattica il programma del corso deve è ben definito e preciso

deve è ben definito e preciso le lezioni di teoria e pratica sono tante, così da poter apprendere tutto ciò che serve in un tempo congruo

sono tante, così da poter apprendere tutto ciò che serve in un tempo congruo tutte le attrezzature sono essere di buona qualità

Tutte le persone in buona salute possono iscriversi a un corso da sub. Non esiste un limite di età, tant’è che le lezioni subacquee sono impartite anche ai bambini.

Dove iscriversi a Pescara?

Se volete frequentare un corso di sub e imparare tutte le tecniche relative alle immersioni, possono tornarvi utili questi contatti in zona:

Scuola Sub Loto

Salvamento Pescara

Acquatica Scuba ASD

Diving H2O Scuba Center

Smile Sub Academy