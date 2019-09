L’arte del cucito: i corsi da seguire per diventare una sarta provetta

Ago e filo vi sembrano i vostri personali nemici? Seguire un corso di cucito vi permetterà di farveli amici e riuscirete ad utilizzarli con estrema facilità. Per imparare l’abc, le vere e proprie basi per diventare una sarta provetta, è importante partire da zero, affidarsi a qualcuno d’esperienza e che possa trasmettere tutto il suo sapere.

In questo modo non apprenderete solo come fare l’orlo a una gonna o rammendare un calzino bucato ma anche ad affrontare quei piccoli disagi sartoriali, che richiedono spesso una mano esterna. In più, se sarete particolarmente brave e riuscirete a distinguervi, oltre che scoprire una passione nascosta, potreste persino cimentarvi in una nuova professione.

Cucito a mano e a macchina: le differenze

Cucire a mano sta alla base di ogni corso. Saper impugnare un ago e infilare nella sua cruna un filo e iniziare a cucire è importantissimo, il vero e proprio abc della sarta provetta. Cucire significa unire due pezzi di stoffa e bisogna mostrare una buona manualità per riuscire a realizzare un lavoro unico, perfetto. La tecnica, ovviamente, è importante ma ci vuole anche molto esercizio.

Da ricordare che cucito e ricamo sono due cose totalmente differenti. Quest’ultimo serve solamente a decorare o disegnare un tessuto.

Cucire a macchina è più semplice, ma solo per chi sa già cucire a mano. In fondo non è un lavoro totalmente automatizzato, ma prevede comunque che la persona gestisca il tutto e controlli il lavoro. Ovviamente il cucito sarà più preciso e regolare oltre che più veloce.

La fortuna contemporanea dei corsi di cucito

Seguire un corso di cucito è sempre più in voga, soprattutto tra le giovanissime. Chi vuole apprenderlo per farne un mestiere, però, dovrebbe cimentarsi in una vera e propria scuola, per intraprendere la professione della sarta o persino della stilista. Negli altri casi basta un corso di formazione, per riuscire a gestire la propria quotidianità.

Corsi di cucito a Pescara: a chi rivolgersi?

Jolici, corso Vittorio Emanuele II 418, tel. 085 27451

Hand-Stitch, via Genova 92, tel. 328 1668537

Sitam, scuola di Moda, via Roma 138, tel. 085 294455

Burgo, scuola di Moda, corso Vittorio Emanuele II 269, tel. 085 4213700