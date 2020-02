Settimana del Cervello 2020: convegno sulla neuropsicologia a Pescara

In occasione della Settimana del Cervello 2020, si terrà a Pescara il convegno “Neuropsicologia e Neuropsicologo: dalla disciplina alla professione”.

L’incontro è fissato il prossimo 20 marzo 2020, alle ore 18, nella Sala Figlia di Iorio, all’interno del Palazzo della Provincia, in Piazza Italia 1.

In questo convengo verranno delineati i contorni della neuropsicologia come disciplina e come professione. La figura del neuropsicologo, ad oggi, è ancora indistinta e poco conosciuta soprattutto tra i non addetti ai lavori, nonostante il suo ruolo predominante per esempio nel campo dei disturbi neurocognitivi (demenze).

Lo scopo dell’incontro sarà quello di rendere chiare tanto le basi storico-scientifiche della materia, quanto i motivi e i casi in cui è opportuno rivolgersi a un neuropsicologo.

Per partecipare, bisogna effettuare l’iscrizione (i posti sono limitati) a questo link.