Le tappe per diventare un istruttore di nuoto e insegnare gli stili a grandi e piccini

Se vi piace nuotare e credete di poterlo insegnare, forse vi chiederete come si diventa istruttore di nuoto. Per poter intraprendere questa carriera e impartire lezioni che permettano a grandi e piccini di imparare a nuotare e non solo, bisogna seguire uno specifico corso di formazione, suddiviso in più tappe.

Il primo step da fare è ottenere la qualifica di allievo istruttore. Tra i requisiti richiesti è necessario avere aver compiuto 18 anni, essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, godere di buona salute, presentando il certificato medico, e non avere condanne penali.

Ovviamente sono richieste abilità acquatiche minime e una buona padronanza dei quattro stili di nuoto, ovvero crawl (in italiano si confonde con lo stile libero), rana, dorso e farfalla. Bisogna effettuare una dimostrazione e nuotare per 25 metri per ogni stile. Inoltre è necessario eseguire tuffi, prove di immersione, dimostrazione di nuotata subacquea e prova di galleggiamento a bicicletta.

Allievo istruttore: il corso

Il corso prevede l’apprendimento di elementi di psicopedagogia, motricità, didattica, esperienze di tirocinio in vasca, insegnamento delle nuotate elementari e del salvamento.

Superato l’esame, sarà possibile conseguire il brevetto di allievo istruttore. Questo permette di esercitare l’insegnamento del nuoto all’interno delle Scuole Nuoto Federali sotto la supervisione di un coordinatore qualificato.

Per operare senza limiti e accedere ai corsi di formazione superiori è necessario conseguire il brevetto di istruttore base.

Istruttore di base: corso ed esami

L’ultimo step per diventare istruttore di nuoto consiste nell'ottenimento della qualifica d’istruttore di base. Questo permette non solo di svolgere l’attività d’insegnamento in una scuola di nuoto, ma consente anche la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione e di aggiornamento specifici.

Il corso per istruttore base riguarda l’organizzazione, la programmazione e gli strumenti tecnico-pratici per la specializzazione delle attività che si possono svolgere in una scuola di nuoto.

Per partecipare al corso di istruttore di base occorrono alcuni requisiti:

aver superato l’esame di allievo istruttore da almeno 6 mesi;

aver svolto 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una scuola nuoto federale;

assenza di condanne penali;

certificato medico di idoneità fisica.

Per essere ammessi alle prove d’esame è obbligatorio aver partecipato al 75% delle ore di lezione e aver svolto il tirocinio pratico. Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una orale. Ricordiamo, inoltre, che i corsi sono organizzati dai Comitati Regionali della Fin (Federazione Italiana Nuoto). Per questo è consigliabile contattare Fin Abruzzo.

Il brevetto di Istruttore Base, infine, consente di partecipare a corsi di specializzazione dedicati, ad esempio, alle acquaticità neonatale e prescolare o a corsi per istruttore specialistico e allenatore di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

