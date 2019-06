Come diventare MUA: i corsi di make up a Pescara

A chi ha sempre sognato di lavorare nel mondo della bellezza e sa destreggiarsi tra pennelli e ombretti, consigliamo di seguire i corsi per diventare make up artist, o più brevemente MUA. Lezione dopo lezione apprenderete le tecniche base, come abbinare e mescolare i colori per esaltare la naturale bellezza di una persona. Il professionista del trucco è un artista in piena regola ma, per poter fare di questa passione un lavoro è bene iscriversi ai corsi di make up giusti.

Vediamo insieme cosa deve offrire un buon corso di trucco e dove farlo a Pescara.

Come scegliere il corso di trucco?

Si parte, come a scuola, dall’abc, quindi è importante iscriversi e apprendere tutte le nozioni del corso di trucco base. La teoria è importantissima perché vi fornirà le regole per iniziare e approcciare a questo lavoro. Fondamentali sono le conoscenze in ambito di dermatologia e cosmetologia, l’utilizzo delle attrezzature, conoscere in piena regola la teoria del colore e l’accordanza cromatica, la psicologia del colore, l’anatomia e la morfologia e le tecniche ed esecuzione del trucco correttivo.

Lezione dopo lezione apprenderete tutto questo e molto altro, tra cui anche come fare il trucco sposa e come realizzare un make up moda, destinato a passerelle e set fotografici.

Quale corso di trucco scegliere?

Tra le tante proposte formative, è importante individuare quella migliore e, per poterlo fare, bisogna valutare una serie di aspetti e variabili.

La reputazione dell’istituto è fondamentale così come i docenti che tengono le lezioni. Bisogna poi considerare se e dove si possono fare gli stage.

Da non sottovalutare l’apprendimento delle competenze commerciali, quindi scoprire se la scuola offre o meno un percorso che prevede nozioni di marketing e magari anche di social management; vi aiuterà a “vendere” la vostra attività pubblicizzandola al meglio.

Corsi di trucco: i prezzi

I corsi di trucco solitamente hanno un prezzo che si aggira intorno ai 3.000 euro ma possono arrivare a toccare anche vette di 10.000 euro. Tuttavia, esistono anche dei corsi più brevi, detti mini-corsi, che costano qualche centinaia di euro, ma solitamente sono di approfondimento o specialistici.

Corsi di make up a Pescara: a chi rivolgersi?

Nel nostro territorio è possibile seguire diversi per diventare make up artist, ecco quali:

La Truccheria

Scuola SEM

Comprendo – Accademia della Formazione

PM Formazione

SECI – Scuola per estetiste

Artekaleidos

