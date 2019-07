Corsi per diventare interior designer e fare successo

Arredare casa con gusto non è cosa da tutti, ecco perché l’interior designer è una figura professionale sempre più richiesta. Aiuta a individuare i colori giusti, a trovare soluzioni pratiche e utili per sfruttare tutti gli spazi e sceglie mobili e complementi di gusto, tenendo sempre bene a mente il budget indicato dai suoi clienti.

Vediamo come diventare interior designer, o arredatore di interni, a Pescara.

Che laurea conseguire per diventare interior designer

Se l’architettura vi ha sempre appassionato, potete iscrivervi a questa facoltà, conseguire la triennale e poi prendere la laurea specialistica con indirizzo design d’interni. Oppure, potete iscrivervi direttamente a corsi di laurea breve dedicati esclusivamente al designer indoor e outdoor. Un’altra alternativa è quella di seguire le lezioni in scuole specializzate, come lo Ied di Milano, che ha sedi anche in altre città italiane, e che è stato riconosciuto dal Miur, un diploma conseguito allo Ied ha lo stesso valore di un titolo di laurea triennale universitario.

Interior designer senza laurea: si può

Chi ha già seguito un percorso universitario, difficilmente deciderà di affrontarlo nuovamente, ma potrà comunque seguire dei corsi di formazione per interior designer, spesso tenuti da istituti privati o persino dal Comune e la Camera di Commercio. Alcuni sono persino sottoscrivibili online.

Una buona scuola in zona con percorso specifico dedicato al design di interni è la Ued, Università europea del design – Pescara. Il percorso è triennale e forma interior designer e product designer con capacità di gestione creativa e tecnica senza trascurare lo studio e la progettazione. http://www.uedpescara.it/corso-di-interior-design/

Un’altra buona idea è quella di formarsi sul campo, affiancando un professionista con esperienza. Ecco alcuni contatti di interior designer che lavorano nel nostro territorio:

Officina Design – Gianluca Curti - Via delle Caserme, 25

Consuelo Trovarelli

Emanuela Sasso

Marco Di Ghionno

Relooker - Patrizio Perreca - via Teramo 43

Studio Leonardoproject

Maisonuances Interiors - Andrea Luciani - via Edmondo De Amicis, 5

Constantin-

Claudio Aiello

Francesco Genzano

