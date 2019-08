Come diventare fisioterapista e prepararsi ai test d’ingresso

Come si diventa fisioterapista? Se sognate di specializzarvi in questa professione sanitaria, sappiate che dovete studiare duramente per iscrivervi alla facoltà, parte di Medicina e Chirurgia, perché i posti disponibili sono limitati, e stabiliti ogni anno dal Ministero dell’Istruzione.

Per diventare fisioterapista, quindi per avere la possibilità di praticare una dei lavori più richiesti e stimolanti, è opportuno prepararsi come si deve.

Chi è il fisioterapista e cosa fa?

Il fisioterapista è un operatore sanitario – può essere autonomo o collaborare con altri professionisti sanitari – che si occupa di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali. Stabilisce il programma di riabilitazione del paziente, dopo che il medico avrà fornito una diagnosi ed effettuato le sue prescrizioni in merito.

Inoltre, è bene sapere che il fisioterapista pratica attività terapeutica attraverso tecniche fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali, consiglia l’utilizzo di protesi e offre consulenza professionale.

Fisioterapia: come prepararsi al test d’ingresso

Chi vuole diventare fisioterapista, deve scegliere l’Università più idonea, che offre il corso di laurea, all’interno del gruppo Medicina e Chirurgia. La più vicina a Pescara è la D’Annunzio di Chieti.

Il corso è a numero chiuso, prevede un test d’ingresso, per il quale bisogna studiare determinate materie, come biologia, fisiologia, fisica, genetica, geriatria, metodologia della riabilitazione, farmacologia, scienze cliniche e patologia generale.

Corso di laurea in fisioterapia: come funziona?

Il percorso prevede esami in varie discipline e un tirocinio formativo di oltre 1300 ore in ospedale e studi privati convenzionati. La prova finale di laurea vale anche come Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. In seguito, è possibile iscriversi all’Albo dei Fisioterapisti, come decretato dal DDL Lorenzin del 2018.

Inoltre, è possibile specializzarsi in altre discipline, in ambito pediatrico o traumatologico ad esempio, iscrivendosi ai corsi di laurea specialistica o master di perfezionamento.

