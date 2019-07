Come diventare dietologo, dietista e nutrizionista: il percorso da seguire

Figure professionali apparentemente simili, ma assolutamente diverse: come si diventa dietologo, dietista o nutrizionista? Anche se tutti offrono una consulenza alimentare, spiegando come migliorare la forma fisica e prendersi cura di sé, scegliendo con attenzione cosa mangiare, come e in che quantità, sono assolutamente differenti.

Ma qual è la differenza tra dietologo, dietista e nutrizionista?

Dietologo: chi è e come diventarlo

Il dietologo è un medico, difatti per diventarlo bisogna iscriversi alla facoltà di medicina, conseguire la laurea e poi specializzarsi in scienza dell’alimentazione. A differenza delle altre figure professionali, in quanto medico, il dietologo ha la responsabilità clinica dei suoi pazienti. Può effettuare diagnosi del disturbo o malattia dell’alimentazione e prescrivere la dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

Dietista: cosa fa e come diventarlo

Una delle figure più diffuse è quella del dietista, che pure deve seguire un percorso di laurea triennale ad hoc, attivo in molte università italiane. Si occupa di elaborare le diete prescritte dal medico, collabora con varie figure professionali per quanto riguarda i disturbi alimentari e svolge anche attività didattico-educative.

Nutrizionista: chi è e cosa fa

Il nutrizionista, o per meglio dire il biologo nutrizionista, è un professionista iscritto – obbligatoriamente - all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A), dopo aver superato l’esame di Stato. Per poter essere ammesso deve essere in possesso di una laurea specialistica in: biologia, biotecnologie agrarie, biotecnologie industriali, biotecnologie mediche – veterinarie – farmaceutiche, scienza della nutrizione umana oppure scienze e tecnologie per l’ambiente il territorio. Il nutrizionista si occupa di consulenza alimentare e nutrizionale e lavora in stretta collaborazione con il medico.

All’Università di Chieti-Pescara sono attivi questi corsi utili per iniziare il percorso di studio e diventare un professionista nel settore alimentazione:

