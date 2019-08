Come diventare barman e imparare l’arte del mixology

Chi vuole regalare esperienze e sapori unici dietro il bancone, deve sapere tutto su come diventare barman e quali corsi seguire a Pescara. Non conta solo saper realizzare i cocktail classici, i long drink indimenticabili e le creazioni di tendenza del momento. Bisogna essere dotati di grande empatia, di pazienza, di savoir faire e di un’indomabile senso pratico.

Le basi del barman

La gavetta innanzitutto. Anche i più giovani possono lavorare dietro un bancone e imparare, con il tempo, tutto i trucchetti per diventare barista. Ma non basta. Bisogna studiare, approfondire e anche capire se quello potrebbe davvero essere il lavoro della vita.

È importante sapere che, oltre a saper mixare e accontentare il gusto dei clienti, bisogna voler stare sempre a contatto con le persone. Il barman non si nasconde, il barman c’è sempre.

Come diventare barman: cosa c’è da sapere

Per capire come creare degli ottimi drink, bisogna iscriversi a un corso base. I docenti illustreranno le caratteristiche dei vari prodotti e come esaltarli tra di loro. Saranno spiegate le basi del mixology, ovvero saper miscelare vari elementi per creare cocktail unici e perfetti.

Inoltre bisognerà imparare a soddisfare il cliente che si affida alle mani del barman e utilizzare al meglio lo shaker.

Come scegliere il corso da barman giusto?

Innanzitutto bisogna informarsi sulle proposte in zona. Bisogna prendere in considerazione il numero delle lezioni, gli orari e da chi sono tenute. Ovviamente non si può sottovalutare il fattore prezzo.

Si parte sempre da un corso base per poi seguirne uno avanzato e poi quelli più particolari e specializzati, come il corso da barman acrobatico.

Corsi barman a Pescara: a chi rivolgersi?

Per seguire un corso da barman a Pescara, potete rivolgervi a uno di questi contatti: