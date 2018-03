X Factor fa tappa a Pescara, venerdì 9 marzo le selezioni in piazza

Tappa abruzzese per il van targato X Factor in cerca della nuova pop star. Il talent show di Sky Uno prodotto da FremantleMedia, arriverà venerdì 9 marzo a Pescara. L’appuntamento è dalle 12,30 alle 18,30.

X Factor on the Road è un viaggio che attraversa tutta l’Italia alla ricerca di voci nuove e talenti inediti: da nord a sud la redazione del programma osserverà e coinvolgerà tutte le potenziali pop star della prossima edizione, in onda dal prossimo autunno su Sky Uno HD (canale 108).

Il tour apre l’edizione 2018 in vista dei casting, iscriversi è facile: basta compilare il form online sul sito ‪xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero ‪0423/402300.

I candidati devono avere 16 anni compiuti. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online, dove bisognerà caricare una performance video. Da quest’anno inoltre sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.