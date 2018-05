"What ZAPP", a Lo Spaz arte e musica in attesa del festival delle autoproduzioni ZAPP

What ZAPP venerdì 11 maggio, dalle ore 17 in poi, è una giornata di eventi, tra arte, musica etc, ospitati presso il centro “Lo Spaz”, per raccontare in breve e dare un'anticipazione di cosa avverrà nel corso di ZAPP, il festival delle autoproduzioni editoriali, fumettistiche e creative in generale, animato dal collettivo omonimo e ospitato nei giorni del 1, 2, 3 giugno a Pescara presso il Mercato di piazza Muzii.

What ZAPP parte con i workshop di cucito (Suricami) e flip book (Lupi Lupi), mentre, nella sala principale del centro Lo Spaz, tutti potranno partecipare all’allestimento di un grande istallazione, ovvero un Capodoglio di carta che sarà poi collocato nell’area del festival Zapp a giugno.

La serata proseguirà poi con una sessione di live painting, ad opera dell'artista Dartworks, e i Dj Set di Dasvidanja e PostMalore, infine il concerto live dei Divano.