Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno

Il ritorno di Ironman, ma anche la italo-dance di Gazebo e l'underground di Claudio Coccoluto. Si prospetta un grande weekend a Pescara. E immancabile, come sempre, torna la nostra guida agli eventi in agenda durante questi giorni. Vi ricordiamo che l'elenco completo è comunque presente in questa sezione.

Manifestazioni

Venerdì in centro verrà riproposta la Notte Bianca dello Shopping. Molto ricco il programma con concerti, dj set e altre iniziative.

Ma questo sarà, in particolare, un fine settimana a tutto sport, perchè torna come ogni anno "Ironman". La gara di triathlon è ormai diventata un classico nella nostra città. Assolutamente da non perdere domenica 10 giugno. Qui potete trovare il programma completo.

E non è finita qui: allo stabilimento balneare Alcyon c'è il torneo benefico di foot volley "Vecchie Glorie BiancAzzurre", mentre tra Pescara e Montesilvano si tengono i Campionati nazionali 'Sport in Tour 2018'.