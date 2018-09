Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre

Tantissimi gli appuntamenti a Pescara e provincia in questo fine settimana: dai concerti di Fiordaliso, Stadio e Cristina Donà a 'Primi d'Abruzzo' e Corpografie, passando per le mostre e gli happening sportivi, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Vediamo dunque i principali eventi, ricordandovi che l'elenco completo è comunque visionabile nell'apposita sezione.

Tempo libero/manifestazioni

Venerdì allo Stadio Adriatico si aprono i Campionati Italiani assoluti di atletica leggera. Al Porto Turistico, per 'Estatica', inizia Primi d'Abruzzo, "gustosa" rassegna dei primi piatti della cucina tradizionale abruzzese. Per gli amanti del mistero è da non perdere, al Micò Bistrot, la cronocena con delitto.

Agli appassionati dei motori consigliamo invece, dal 7 al 9 settembre, la Cronoscalata Svolte di Popoli, giunta alla sua 56esima edizione.