Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre

Arriva il primo weekend di ottobre, e anche questa volta il programma di eventi nella nostra città promette esperienze di ogni tipo. Se non avete ancora deciso cosa fare, ecco per voi una rassegna dei principali appuntamenti che ci aspettano in questi giorni. L'elenco completo è disponibile qui.

Tempo libero/manifestazioni

Desiderate guardare un film per rilassarvi con gli amici o con il vostro partner? Bene, a questo link avete l'opportunità di controllare tutti gli spettacoli in programmazione nella nostra provincia. Inoltre venerdì al Mediamuseum comincia il "Festival del Musical", con grandi film in proiezione gratuita.

Se, invece, avete voglia di ballare non potete perdervi la nostra guida alla movida cittadina.

All'Aurum, da venerdì a domenica, si tiene il III Festival "Qualità della Vita". Da non perdere poi la rassegna culturale “Abruzzesi di ieri e di oggi”: 8 giorni di biennale al Circolo Aternino, tra arte, musica e letteratura, con il gran finale il 5 ottobre.

Al Pala Dean Martin di Montesilvano si rinnova, per gli appassionati del settore, l'appuntamento con la Fiera dell'Elettronica.

Mostre

Molto stuzzicanti gli allestimenti artistici che si possono visitare in città: l'Archivio di Stato celebra il centenario della Grande Guerra e del volo su Vienna con documenti fotografici e non solo. Un'altra mostra interessante è quella sul soldato e le unità d'Abruzzo, in esposizione al Museo delle Genti.

Al Mediamuseum prosegue 'Evoluzione nel colore", personale di Giacinta Di Battista.