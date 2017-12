Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 dicembre

Passato il Natale, è il momento del Capodanno, con cui coincide l'ultimo weekend del mese. Come tradizione, la nostra città si anima di concerti in piazza, cenoni, veglioni, feste e celebrazioni fino all'alba per salutare il 2017. Vi proponiamo, dunque, la guida ai principali eventi previsti per questo fine settimana. L'elenco completo è disponibile in questa sezione.

Doppio capodanno in piazza Salotto

Nella sera di San Silvestro, sul palco di piazza Salotto, salira' Vinicio Capossela per un mega live a ingresso gratuito. Vero e proprio big della musica italiana, Capossela è reduce da un tour e da un’annata fortunatissima dal punto di vista musicale. Si è aggiudicato il Premio Lunezia Canzone d'Autore 2017 per l’album "Canzoni della Cupa", la sua opera è stata definita dalla Commissione un “Album epocale” e ha vinto anche il prestigioso Premio Tenco 2017.

Successo di pubblico e critica anche per i concerti invernali e per il tour che lo ha visto nelle migliori piazze italiane a cantare la sua ironia e la sua umanità densa e singolare. Lo show comincerà alle 22,30 circa e andrà avanti fino alla mezzanotte. Il countdown sarà con una speciale edizione di Pescara Mapping: i fuochi d’artificio ci saranno solo sulla facciata del Palazzo Arlecchino, versione videomapping. La serata si chiuderà con il Dj set di Vangelis dopo il concerto.

E alle 19 del 1° gennaio si esibirà Ermal Meta: un artista che si è affermato sia come autore di nomi enormi della musica italiana sia come interprete, con i premi riscossi a Sanremo nell'ultima edizione, e che proprio al Festival tornerà anche nel 2018.