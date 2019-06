Cosa fare a Pescara dal 28 al 30 giugno: la guida agli eventi del fine settimana

Primo weekend "ufficiale" dell'estate con il solstizio previsto proprio venerdì 21 giugno. Vediamo insieme cosa ci aspetta in questi giorni, ricordandovi che l'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione.

TEMPO LIBERO - Chi ha voglia di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia. All'ex Cofa, per l'edizione 2019 di "Funambolika", c'è il Circo Zoè che porta in scena "Born to be Circus". A Montesilvano prosegue il festival "Sorrisi in città".

GUSTO E DINTORNI - Con l'arrivo del caldo sono cominciate le rassegne dedicate all'aggregazione e al 'mangia e bevi'. Sabato a Pescara Vecchia si va alla scoperta dei nostri sapori tipici con 'PantAbruzzo'. Spostandoci ad Alanno, in piazza De Gasperi troviamo la 'Festa della birra', tra musica e food.

MOSTRE - Molto stuzzicanti le esposizioni allestite in città e nei dintorni: al 16 Civico è ammirabile fino a sabato “Il suono del limite” di Arianna De Nicola e all'Aurum si può andare alla scoperta della collettiva d'arte contemporanea "Chi dice donna, dice... evoluzione nel tempo" (vernissage venerdì). Segnaliamo, poi, una mostra fotografica: alla Fondazione Pescarabruzzo, infatti, è visitabile “Condividere… Scattando 2019”. Continua, infine, la personale di Alessandro Pepe, "Solo show", a The Urban Box.